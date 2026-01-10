O Entorno do Distrito Federal terá tempo com temperaturas elevadas para domingo (11). As cidades mais quentes serão Cocalzinho de Goiás, com máxima de 30.8°C, Vila Boa, com 30.6°C, e Padre Bernardo, com 30.2°C. As temperaturas mínimas mais baixas serão registradas em Abadiânia e Alexânia, ambas com 17.8°C.A umidade do tempo na região terá uma média de 65.97%, com destaque para Cristalina e Luziânia, que podem atingir 82.0% de umidade. A probabilidade média de chuva é de 14.74%, sendo Padre Bernardo e Mimoso de Goiás as cidades com maior chance, ambas com 45.0% de probabilidade de chuva, predominantemente à noite.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 28.9°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 25.0%Alexânia: máxima 28.9°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 25.0%Cabeceiras: máxima 28.2°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Cidade Ocidental: máxima 28.4°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 30.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 20.8°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 40.0%Corumbá de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 19.5°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 40.0%Cristalina: máxima 27.9°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Formosa: máxima 28.1°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Luziânia: máxima 29.2°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Mimoso de Goiás: máxima 30.2°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 45.0%Novo Gama: máxima 28.2°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Padre Bernardo: máxima 30.2°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 45.0%Pirenópolis: máxima 28.8°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 40.0%Planaltina: máxima 27.5°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 28.6°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Valparaíso de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Vila Boa: máxima 30.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Água Fria de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 25.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.