O Entorno do Distrito Federal terá tempo ameno com chance de chuva em algumas áreas no domingo (12). As temperaturas máximas na região serão de 29.2°C em Vila Boa, 28.8°C em Padre Bernardo e 28.1°C em Pirenópolis. As cidades mais frias serão Novo Gama, com mínima de 16.7°C, e Abadiânia, com 17.0°C.A umidade do tempo na região ficará em média 77.66%, com destaque para Abadiânia e Formosa, que podem registrar umidade de 91.0% durante a noite. A probabilidade de chuva média é de 15.39%, mas Pirenópolis tem 45.0% de chance de tempo chuvoso durante o dia, seguida por Águas Lindas de Goiás e Vila Boa, ambas com 40.0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 26.8°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 0.0%Alexânia: máxima 27.0°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Cabeceiras: máxima 26.2°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Cidade Ocidental: máxima 26.3°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 26.1°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Corumbá de Goiás: máxima 26.2°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Cristalina: máxima 25.4°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Formosa: máxima 25.6°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 0.0%Luziânia: máxima 26.8°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 5.0%Mimoso de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Novo Gama: máxima 25.3°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Padre Bernardo: máxima 28.8°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Pirenópolis: máxima 28.1°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 0.0%Planaltina: máxima 25.4°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 26.9°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Valparaíso de Goiás: máxima 26.1°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Vila Boa: máxima 29.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 5.0%Água Fria de Goiás: máxima 26.3°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 25.8°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.