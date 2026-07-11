O Entorno do Distrito Federal passará o domingo (12) com sol e pouca variação de nuvens, mantendo um panorama firme em diversas cidades. Os termômetros devem registrar média máxima de 28,04°C e mínima de 16,71°C. Entre os destaques de calor, Vila Boa pode registrar até 31,3°C, seguida por Padre Bernardo, com 30,2°C, e Cabeceiras, com máxima de 29,2°C. Já os menores índices de temperatura ocorrem em Santo Antônio do Descoberto, que pode registrar mínima de 14,8°C, e Alexânia, com 15,4°C.Com relação à umidade do ar, a média estimada é de 59,55%, sendo que os índices mais elevados devem ser registrados em Santo Antônio do Descoberto, atingindo 78,0%, e em Valparaíso de Goiás, com 76,0%. A chance média de chuva é baixa, de apenas 10,79%, mas municípios como Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás e Planaltina apresentam a maior probabilidade de ocorrência, com 20,0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 27,2°C, mínima 15,6°C | sensação térmica máx 27,2°C | sensação térmica mín 15,6°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Alexânia: máxima 27,4°C, mínima 15,4°C | sensação térmica máx 27,4°C | sensação térmica mín 15,4°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Cabeceiras: máxima 29,2°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Cidade Ocidental: máxima 27,5°C, mínima 15,7°C | sensação térmica máx 27,5°C | sensação térmica mín 15,7°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Cocalzinho de Goiás: máxima 26,8°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 26,8°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 10,0%Corumbá de Goiás: máxima 27,0°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 27,1°C | sensação térmica mín 17,2°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 10,0%Cristalina: máxima 26,7°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 26,7°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Formosa: máxima 28,9°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 17,1°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Luziânia: máxima 27,7°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 27,7°C | sensação térmica mín 16,3°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Mimoso de Goiás: máxima 29,2°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 17,1°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Novo Gama: máxima 26,1°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 26,5°C | sensação térmica mín 15,9°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Padre Bernardo: máxima 30,2°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Pirenópolis: máxima 28,7°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 28,7°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Planaltina: máxima 28,5°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 28,5°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 10,0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 27,8°C, mínima 14,8°C | sensação térmica máx 27,8°C | sensação térmica mín 14,8°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Valparaíso de Goiás: máxima 27,4°C, mínima 15,7°C | sensação térmica máx 27,5°C | sensação térmica mín 15,7°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Vila Boa: máxima 31,3°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Água Fria de Goiás: máxima 28,8°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 28,8°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Águas Lindas de Goiás: máxima 26,3°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 26,3°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.