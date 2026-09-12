O Entorno do Distrito Federal terá um domingo (13) sob calor intenso, apresentando marcas térmicas bastante elevadas que devem registrar média máxima de 33,99°C. Os picos de calor estão previstos para Padre Bernardo e Vila Boa, onde os termômetros alcançam os 37,5°C, seguidos por Cabeceiras, com máxima de 35,6°C. Em contrapartida, as temperaturas mais amenas no início do dia ocorrem em Novo Gama, com mínima de 18,9°C, e em Alexânia, que registra 19,0°C.O tempo seco será predominante, com umidade relativa média estimada em 41,92%, alcançando os maiores índices em Abadiânia, com 57,0%, e em Alexânia, com 56,0%. A possibilidade de chuva é bastante baixa, apresentando uma média geral de 6,84% de probabilidade, sendo que Abadiânia, Águas Lindas de Goiás e Alexânia lideram com as maiores chances, de apenas 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 33,1°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Alexânia: máxima 33,5°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Cabeceiras: máxima 35,6°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cidade Ocidental: máxima 33,8°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Cocalzinho de Goiás: máxima 32,4°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Corumbá de Goiás: máxima 32,4°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Cristalina: máxima 31,7°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Formosa: máxima 34,2°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Luziânia: máxima 34,2°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Mimoso de Goiás: máxima 35,4°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Novo Gama: máxima 31,7°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Padre Bernardo: máxima 37,5°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Pirenópolis: máxima 34,8°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Planaltina: máxima 33,5°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 33,8°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Valparaíso de Goiás: máxima 33,7°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Vila Boa: máxima 37,5°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Água Fria de Goiás: máxima 34,7°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Águas Lindas de Goiás: máxima 32,3°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.