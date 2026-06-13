O Entorno do Distrito Federal terá temperaturas elevadas amanhã, domingo (14), com destaque para as máximas de 31.0°C em Padre Bernardo e Vila Boa, e 29.8°C em Mimoso de Goiás. As temperaturas mínimas serão mais amenas, com Abadiânia registrando 15.9°C e Alexânia 16.1°C.A umidade do tempo na região terá média de 75.76%, com picos noturnos de 91.0% em Santo Antônio do Descoberto, e 90.0% em Cidade Ocidental e Valparaíso de Goiás. A probabilidade média de chuva é de 16.05%, alcançando os maiores índices em Águas Lindas de Goiás, Alexânia e Corumbá de Goiás, com 35.0% de chance durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 27.5°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Alexânia: máxima 27.7°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 16.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Cabeceiras: máxima 28.1°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Cidade Ocidental: máxima 27.5°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 25.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Corumbá de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Cristalina: máxima 25.8°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Formosa: máxima 28.3°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Luziânia: máxima 27.9°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Mimoso de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Novo Gama: máxima 26.2°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 16.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 25.0%Padre Bernardo: máxima 31.0°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Pirenópolis: máxima 29.7°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 30.0%Planaltina: máxima 28.3°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 28.2°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 16.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Valparaíso de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Vila Boa: máxima 31.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Água Fria de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.