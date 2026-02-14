O Entorno do Distrito Federal terá tempo quente para domingo (15). As temperaturas máximas alcançarão 30.3°C em Vila Boa, 30.0°C em Padre Bernardo e 29.5°C em Pirenópolis. As mínimas mais baixas serão registradas em Novo Gama, com 18.0°C, e Valparaíso de Goiás, com 18.1°C.A umidade do tempo no Entorno do Distrito Federal terá média de 74.82%. Cidades como Cidade Ocidental, Luziânia e Padre Bernardo podem apresentar umidade noturna elevada, chegando a 89.0%. A probabilidade de chuva é de 16.84% em média. No entanto, Padre Bernardo tem maior chance de precipitação durante o dia, com 50.0%, enquanto Águas Lindas de Goiás e Formosa registram 35.0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 28.9°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Alexânia: máxima 29.0°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Cabeceiras: máxima 28.4°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Cidade Ocidental: máxima 28.3°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Corumbá de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Cristalina: máxima 27.6°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Formosa: máxima 27.3°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Luziânia: máxima 28.8°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Mimoso de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Novo Gama: máxima 27.5°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Padre Bernardo: máxima 30.0°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Pirenópolis: máxima 29.5°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Planaltina: máxima 27.0°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 28.7°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Valparaíso de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Vila Boa: máxima 30.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Água Fria de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.