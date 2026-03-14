O Entorno do Distrito Federal terá grande chance de chuva no domingo (15), com o tempo variando entre quente e ameno. As cidades mais quentes serão Vila Boa, com máxima de 30.0°C, Padre Bernardo, com 27.9°C, e Cabeceiras, com 27.8°C. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Águas Lindas de Goiás e Novo Gama, ambas com 18.4°C.A umidade média na região será de 84.95%, com Padre Bernardo e Cabeceiras registrando os maiores índices, de 95.0%. A probabilidade média de chuva alcança 56.58%, mas em algumas cidades como Cidade Ocidental e Luziânia, a chance de tempo chuvoso será de 95.0%, enquanto em Alexânia, será de 85.0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 25.7°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 60.0%Alexânia: máxima 26.0°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 35.0%Cabeceiras: máxima 27.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Cidade Ocidental: máxima 26.0°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 50.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 24.6°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Corumbá de Goiás: máxima 24.9°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Cristalina: máxima 26.1°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Formosa: máxima 27.4°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Luziânia: máxima 25.9°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 65.0%Mimoso de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Novo Gama: máxima 25.2°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Padre Bernardo: máxima 27.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Pirenópolis: máxima 25.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 85.0%Planaltina: máxima 26.6°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 25.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 25.7°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Valparaíso de Goiás: máxima 25.6°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 25.0%Vila Boa: máxima 30.0°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Água Fria de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 24.8°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 60.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.