O Entorno do Distrito Federal terá um domingo (16) ensolarado e sem previsão de mudanças bruscas no tempo, com marcas nos termômetros que se mantêm elevadas. As maiores temperaturas máximas da região devem ser registradas em Vila Boa, que atinge 35,0°C, seguida por Padre Bernardo, com 34,1°C, e Pirenópolis, com 33,8°C. Por outro lado, o amanhecer e a noite serão mais amenos, com mínimas que chegam a 17,5°C em Alexânia e Novo Gama.A umidade relativa do ar na região apresentará uma média de 41,61% ao longo do dia, com os maiores índices concentrados em Novo Gama, que deve registrar 59,0%, e em Valparaíso de Goiás e Cabeceiras, que chegam a 58,0%. A chance de chuva é praticamente nula na maior parte do território, com probabilidade média de apenas 0,13%, embora Cabeceiras apresente uma ligeira possibilidade de 5,0% de precipitação no período da noite.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 31,5°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Alexânia: máxima 31,7°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cabeceiras: máxima 31,9°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Cidade Ocidental: máxima 31,1°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cocalzinho de Goiás: máxima 31,1°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Corumbá de Goiás: máxima 31,4°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cristalina: máxima 30,0°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Formosa: máxima 31,6°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Luziânia: máxima 31,5°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mimoso de Goiás: máxima 32,2°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Novo Gama: máxima 29,3°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Padre Bernardo: máxima 34,1°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pirenópolis: máxima 33,8°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Planaltina: máxima 31,0°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 31,9°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Valparaíso de Goiás: máxima 31,1°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vila Boa: máxima 35,0°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 31,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Água Fria de Goiás: máxima 31,2°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Águas Lindas de Goiás: máxima 30,2°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.