O Entorno do Distrito Federal terá tempo com temperaturas amenas a mornas no domingo (17). As cidades mais quentes serão Vila Boa, com máxima de 32.4°C, Padre Bernardo, com 32.2°C, e Pirenópolis, atingindo 30.7°C. As temperaturas mais baixas serão registradas em Santo Antônio do Descoberto e Planaltina, ambas com mínimas de 16.9°C.A umidade do tempo ficará em média em torno de 67.03% na região. A probabilidade de chuva é baixa, com uma média de 8.03% para o Entorno do Distrito Federal. A maior probabilidade é observada em Águas Lindas de Goiás, com 25.0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 29.0°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Alexânia: máxima 29.2°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cabeceiras: máxima 29.8°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Cidade Ocidental: máxima 29.1°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Corumbá de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cristalina: máxima 27.9°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Formosa: máxima 29.7°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Luziânia: máxima 29.4°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mimoso de Goiás: máxima 30.6°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Novo Gama: máxima 27.1°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Padre Bernardo: máxima 32.2°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Pirenópolis: máxima 30.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Planaltina: máxima 29.5°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 29.4°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Valparaíso de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Vila Boa: máxima 32.4°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Água Fria de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.