O Entorno do Distrito Federal terá grande chance de chuva neste domingo (18). As cidades mais quentes da região serão Vila Boa, com máxima de 32.8°C, Cocalzinho de Goiás, com 31.8°C, e Padre Bernardo, com 31.7°C. As mínimas mais baixas serão registradas em Planaltina, com 19.2°C, e Águas Lindas de Goiás, com 19.4°C.A umidade média na região ficará em 66.05%, com os maiores índices, de até 86.0%, previstos para Cristalina, Luziânia e Abadiânia. A probabilidade média de chuva será de 38.95%, mas localidades como Abadiânia, Alexânia e Luziânia podem registrar até 75.0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 29.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Alexânia: máxima 29.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Cabeceiras: máxima 28.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 70.0%Cidade Ocidental: máxima 29.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 31.8°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 26.1°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 35.0%Corumbá de Goiás: máxima 30.5°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 35.0%Cristalina: máxima 27.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Formosa: máxima 29.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Luziânia: máxima 30.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Mimoso de Goiás: máxima 31.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Novo Gama: máxima 28.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Padre Bernardo: máxima 31.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pirenópolis: máxima 29.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 35.0%Planaltina: máxima 28.8°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 28.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Valparaíso de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Vila Boa: máxima 32.8°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 65.0%Água Fria de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.