O Entorno do Distrito Federal, para domingo (19), terá um tempo caracterizado por temperaturas amenas durante a madrugada e manhã, elevando-se para o calor brando no período da tarde. As cidades mais quentes serão Vila Boa, com máxima de 30.8°C, Padre Bernardo, com 30.4°C, e Mimoso de Goiás, atingindo 29.7°C. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Santo Antônio do Descoberto e Planaltina, ambas com 17.4°C.A umidade do ar na região apresentará índices moderados, com média de 59.82%. As maiores umidades noturnas serão observadas em Padre Bernardo, com 74.0%, Santo Antônio do Descoberto, com 73.0%, e Luziânia, com 70.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com uma média de 4.61%. Corumbá de Goiás e Pirenópolis são as cidades com maior chance de precipitação, ambas com 15.0%, seguidas por Abadiânia, com 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 28.7°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Alexânia: máxima 29.1°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Cabeceiras: máxima 29.4°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Cidade Ocidental: máxima 28.9°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Corumbá de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Cristalina: máxima 28.7°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Formosa: máxima 28.7°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Luziânia: máxima 29.1°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mimoso de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Novo Gama: máxima 27.9°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Padre Bernardo: máxima 30.4°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Pirenópolis: máxima 29.4°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Planaltina: máxima 28.2°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 28.7°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Valparaíso de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Vila Boa: máxima 30.8°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Água Fria de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.