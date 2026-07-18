O Entorno do Distrito Federal terá um domingo (19) com predomínio de sol e ausência de chuva, apresentando temperaturas médias que variam de uma mínima de 13,98°C a uma máxima de 26,85°C. O calor deve ser mais intenso em Padre Bernardo, que registra máxima de 29,9°C, seguido por Vila Boa, com 29,4°C, e Pirenópolis, com 28,8°C. Já as temperaturas mais amenas ocorrem em Cabeceiras, com mínima de 11,8°C, e em Alexânia, onde os termômetros marcam 12,4°C.A umidade relativa do ar na região registrará uma média de 56,89%, com os índices mais elevados concentrados em Cabeceiras, atingindo 79,0%, Formosa, com 76,0%, e Novo Gama, com 75,0%. Quanto às precipitações, a probabilidade de chuva é de 0,0% para todo o território, confirmando o tempo seco em cidades como Abadiânia, Águas Lindas de Goiás e Alexânia.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 26,6°C, mínima 12,5°C | sensação térmica máx 26,6°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Alexânia: máxima 27,0°C, mínima 12,4°C | sensação térmica máx 27,0°C | sensação térmica mín 12,4°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cabeceiras: máxima 26,0°C, mínima 11,8°C | sensação térmica máx 26,3°C | sensação térmica mín 11,0°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cidade Ocidental: máxima 26,2°C, mínima 12,9°C | sensação térmica máx 26,2°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cocalzinho de Goiás: máxima 26,3°C, mínima 14,8°C | sensação térmica máx 26,3°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Corumbá de Goiás: máxima 26,6°C, mínima 14,2°C | sensação térmica máx 26,6°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cristalina: máxima 24,3°C, mínima 13,9°C | sensação térmica máx 25,0°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Formosa: máxima 26,6°C, mínima 12,4°C | sensação térmica máx 26,6°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Luziânia: máxima 26,7°C, mínima 14,2°C | sensação térmica máx 26,7°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mimoso de Goiás: máxima 28,4°C, mínima 15,3°C | sensação térmica máx 28,4°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Novo Gama: máxima 24,5°C, mínima 13,0°C | sensação térmica máx 25,2°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Padre Bernardo: máxima 29,9°C, mínima 15,1°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pirenópolis: máxima 28,8°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 28,8°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Planaltina: máxima 26,6°C, mínima 13,3°C | sensação térmica máx 26,6°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 27,3°C, mínima 13,5°C | sensação térmica máx 27,3°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Valparaíso de Goiás: máxima 26,4°C, mínima 13,4°C | sensação térmica máx 26,4°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vila Boa: máxima 29,4°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 17,1°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Água Fria de Goiás: máxima 26,7°C, mínima 14,5°C | sensação térmica máx 26,7°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Águas Lindas de Goiás: máxima 25,8°C, mínima 14,8°C | sensação térmica máx 25,8°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.