O Entorno do Distrito Federal terá um domingo (2) sob forte domínio de sol e sem previsão de chuva significativa, registrando temperatura máxima média de 27,76°C e mínima média de 15,15°C. Os termômetros mais elevados do dia serão registrados em Vila Boa, com máxima de 30,7°C, Padre Bernardo, com 30,3°C, e Pirenópolis, que atinge 30,0°C. Em contrapartida, as temperaturas mais baixas da rodada ocorrem em Alexânia, com mínima de 12,9°C, e em Abadiânia, onde a mínima chega a 13,1°C.A umidade relativa do ar na região apresenta média de 50,21%, com os maiores índices concentrados em Cabeceiras, que alcança 67,0%, e Novo Gama, com 66,0%. Já a probabilidade média de chuva para o dia é de apenas 1,58%, sendo que a maior possibilidade de precipitação se encontra em Cristalina, com 10,0%, seguida por Abadiânia e Águas Lindas de Goiás, ambas com somente 5,0% de chance.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 27,8°C, mínima 13,1°C | sensação térmica máx 27,8°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Alexânia: máxima 27,9°C, mínima 12,9°C | sensação térmica máx 27,9°C | sensação térmica mín 12,9°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Cabeceiras: máxima 27,7°C, mínima 14,7°C | sensação térmica máx 27,7°C | sensação térmica mín 14,7°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cidade Ocidental: máxima 27,2°C, mínima 14,4°C | sensação térmica máx 27,2°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Cocalzinho de Goiás: máxima 27,2°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 27,2°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Corumbá de Goiás: máxima 27,5°C, mínima 15,1°C | sensação térmica máx 27,5°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Cristalina: máxima 25,8°C, mínima 15,2°C | sensação térmica máx 25,8°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Formosa: máxima 27,5°C, mínima 14,2°C | sensação térmica máx 27,5°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Luziânia: máxima 27,7°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 27,7°C | sensação térmica mín 15,9°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Mimoso de Goiás: máxima 28,5°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 28,5°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Novo Gama: máxima 25,3°C, mínima 14,3°C | sensação térmica máx 25,4°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Padre Bernardo: máxima 30,3°C, mínima 15,4°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 15,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pirenópolis: máxima 30,0°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Planaltina: máxima 27,3°C, mínima 14,6°C | sensação térmica máx 27,3°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 27,9°C, mínima 13,4°C | sensação térmica máx 27,9°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Valparaíso de Goiás: máxima 27,3°C, mínima 14,5°C | sensação térmica máx 27,3°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Vila Boa: máxima 30,7°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Água Fria de Goiás: máxima 27,4°C, mínima 15,3°C | sensação térmica máx 27,4°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Águas Lindas de Goiás: máxima 26,5°C, mínima 15,8°C | sensação térmica máx 26,5°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.