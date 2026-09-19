O Entorno do Distrito Federal deve registrar predomínio de sol e baixa possibilidade de chuva neste domingo (20), com a temperatura máxima média estimada em 31,97°C na região. O calor deve ser mais intenso em Padre Bernardo, que apresenta máxima prevista de 35,0°C, seguido por Vila Boa, com 34,2°C, e Pirenópolis, com 33,9°C. Já nos momentos mais frios do dia, as menores temperaturas mínimas devem ser registradas em Cristalina, com 20,1°C, e Novo Gama, com 20,2°C.A umidade relativa do ar média para a região será de 45,24%, com os maiores índices esperados em Abadiânia, Alexânia e Cidade Ocidental, onde a taxa pode alcançar até 54,0%. Quanto à probabilidade média de chuva, o índice geral estimado é de apenas 6,97%, sendo que as maiores chances de ocorrência de precipitação chegam a 15,0% nas cidades de Águas Lindas de Goiás, Cristalina e Padre Bernardo.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 32,3°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Alexânia: máxima 32,5°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Cabeceiras: máxima 32,3°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cidade Ocidental: máxima 31,8°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Cocalzinho de Goiás: máxima 30,9°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Corumbá de Goiás: máxima 31,1°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Cristalina: máxima 30,0°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Formosa: máxima 31,0°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Luziânia: máxima 32,6°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Mimoso de Goiás: máxima 32,8°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Novo Gama: máxima 29,9°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Padre Bernardo: máxima 35,0°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Pirenópolis: máxima 33,9°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Planaltina: máxima 30,5°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 32,5°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Valparaíso de Goiás: máxima 32,0°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Vila Boa: máxima 34,2°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Água Fria de Goiás: máxima 31,6°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Águas Lindas de Goiás: máxima 30,5°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.