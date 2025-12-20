O Entorno do Distrito Federal terá grande chance de chuva amanhã, domingo (21). As temperaturas máximas serão de 29.4°C em Vila Boa, 28.2°C em Padre Bernardo e 28.2°C em Mimoso de Goiás, e as mínimas chegarão a 17.9°C em Águas Lindas de Goiás e 18.0°C em Abadiânia.A umidade média na região será de 78.21%, com cidades como Abadiânia e Alexânia atingindo 90.0%. A probabilidade média de chuva é de 36.05%, mas Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás e Novo Gama apresentam as maiores probabilidades, com 75.0% de chance de tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 27.8°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Alexânia: máxima 27.8°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Cabeceiras: máxima 26.8°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Cidade Ocidental: máxima 27.3°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 26.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Corumbá de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Cristalina: máxima 26.4°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Formosa: máxima 26.1°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Luziânia: máxima 28.1°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Mimoso de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Novo Gama: máxima 26.7°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Padre Bernardo: máxima 28.2°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Pirenópolis: máxima 26.0°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Planaltina: máxima 25.9°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 26.4°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Valparaíso de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Vila Boa: máxima 29.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Água Fria de Goiás: máxima 26.1°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 25.2°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.