O Entorno do Distrito Federal terá tempo com temperaturas variando de amenas a quentes neste domingo (21). As máximas mais elevadas são esperadas em Padre Bernardo e Vila Boa, ambas com 29.7°C, seguidas por Mimoso de Goiás, que deve registrar 28.6°C. As mínimas mais baixas serão observadas em Cabeceiras, atingindo 13.8°C, e em Formosa, com 14.6°C.A umidade média na região será de 70.39%, com os maiores índices, de 88.0%, esperados em Formosa e Cabeceiras. A probabilidade média de chuva para a região é de 9.61%, sendo Alexânia a cidade com maior chance, apresentando 20.0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 26.7°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Alexânia: máxima 26.9°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 15.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Cabeceiras: máxima 27.2°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 13.8°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Cidade Ocidental: máxima 26.7°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 15.4°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 26.3°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Corumbá de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 16.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cristalina: máxima 25.4°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Formosa: máxima 27.5°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Luziânia: máxima 27.0°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mimoso de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Novo Gama: máxima 25.3°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Padre Bernardo: máxima 29.7°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 16.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pirenópolis: máxima 28.5°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Planaltina: máxima 27.6°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 27.0°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Valparaíso de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 15.3°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vila Boa: máxima 29.7°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Água Fria de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 25.8°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.