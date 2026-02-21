O Entorno do Distrito Federal terá grande chance de chuva neste domingo (22). As temperaturas máximas mais elevadas serão registradas em Vila Boa, com 26.7°C, Padre Bernardo, com 25.4°C, e Luziânia, com 24.9°C. Já as mínimas mais baixas serão em Cocalzinho de Goiás, com 18.3°C, e Corumbá de Goiás, com 18.4°C.A umidade média na região ficará em 87.89%, com destaque para Águas Lindas de Goiás e Formosa, onde pode chegar a 97.0%. A probabilidade média de chuva é de 57.24%. Cidades como Novo Gama e Vila Boa apresentam as maiores chances de chuva, com 80.0%, seguidas por Abadiânia com 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 24.3°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Alexânia: máxima 24.8°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Cabeceiras: máxima 24.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Cidade Ocidental: máxima 24.5°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 23.1°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Corumbá de Goiás: máxima 23.4°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 50.0%Cristalina: máxima 24.2°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 70.0%Formosa: máxima 24.2°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 50.0%Luziânia: máxima 24.9°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Mimoso de Goiás: máxima 24.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Novo Gama: máxima 23.8°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 55.0%Padre Bernardo: máxima 25.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Pirenópolis: máxima 24.4°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Planaltina: máxima 24.0°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 25.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 24.4°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Valparaíso de Goiás: máxima 24.3°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Vila Boa: máxima 26.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 65.0%Água Fria de Goiás: máxima 24.4°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 23.4°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.