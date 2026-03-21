O Entorno do Distrito Federal terá um tempo com grande chance de chuva neste domingo (22). As temperaturas máximas mais elevadas são esperadas em Vila Boa, com 29.2°C, Padre Bernardo, atingindo 28.1°C, e Cabeceiras, com 28.0°C. Em contraste, as menores temperaturas mínimas serão registradas em Águas Lindas de Goiás, com 17.5°C, e Santo Antônio do Descoberto, com 17.6°C.A umidade média na região será de 82.26%, com Santo Antônio do Descoberto registrando os maiores índices de umidade noturna, chegando a 95.0%, seguido por Padre Bernardo (94.0%) e Águas Lindas de Goiás (92.0%). A probabilidade média de chuva é de 28.29%, contudo, cidades como Vila Boa (95.0%), Cocalzinho de Goiás (80.0%) e Formosa (80.0%) apresentam uma probabilidade de chuva consideravelmente maior durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 26.8°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Alexânia: máxima 27.5°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Cabeceiras: máxima 28.0°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 0.0%Cidade Ocidental: máxima 27.4°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 0.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 26.1°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 5.0%Corumbá de Goiás: máxima 26.4°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Cristalina: máxima 27.4°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Formosa: máxima 27.5°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 20.0%Luziânia: máxima 27.8°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Mimoso de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Novo Gama: máxima 26.4°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 15.0%Padre Bernardo: máxima 28.1°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 15.0%Pirenópolis: máxima 27.6°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Planaltina: máxima 26.9°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 15.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 27.4°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Valparaíso de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Vila Boa: máxima 29.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 15.0%Água Fria de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 26.1°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.