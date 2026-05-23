O Entorno do Distrito Federal terá tempo estável e temperaturas amenas para domingo (24). As máximas serão observadas em Vila Boa, com 29.0°C, Padre Bernardo, com 28.5°C, e Pirenópolis, com 27.4°C. Já as temperaturas mínimas mais baixas serão registradas em Alexânia, marcando 15.3°C, e Novo Gama, com 15.6°C.A umidade média na região ficará em 76.61%, com cidades como Formosa, Novo Gama e Cabeceiras registrando índices de até 90.0% durante a noite. A probabilidade média de chuva é baixa, com 12.24%, sendo que Abadiânia, Águas Lindas de Goiás e Cidade Ocidental apresentam as maiores probabilidades diurnas, com 20.0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 25.1°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Alexânia: máxima 25.4°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 15.3°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cabeceiras: máxima 25.1°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cidade Ocidental: máxima 24.9°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 24.8°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Corumbá de Goiás: máxima 25.1°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Cristalina: máxima 23.3°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Formosa: máxima 25.6°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Luziânia: máxima 25.1°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mimoso de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Novo Gama: máxima 23.0°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 25.0°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Padre Bernardo: máxima 28.5°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pirenópolis: máxima 27.4°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Planaltina: máxima 25.4°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 25.7°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Valparaíso de Goiás: máxima 24.9°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Vila Boa: máxima 29.0°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Água Fria de Goiás: máxima 25.7°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 24.1°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 25.5°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.