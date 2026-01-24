O Entorno do Distrito Federal apresenta grande chance de chuva neste domingo (25). As temperaturas máximas mais elevadas são esperadas em Vila Boa, com 28.2°C, seguida por Cocalzinho de Goiás, com 27.0°C, e Cabeceiras, com 26.9°C. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Abadiânia e Alexânia, ambas com 18.6°C.A umidade média na região será de 81.82%, com Cristalina registrando umidade de até 92.0%. A probabilidade média de chuva é de 35.92%, mas cidades como Padre Bernardo, Santo Antônio do Descoberto e Mimoso de Goiás têm 75.0% de chance de tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 24.7°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Alexânia: máxima 24.7°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Cabeceiras: máxima 26.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Cidade Ocidental: máxima 25.2°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 26.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Corumbá de Goiás: máxima 25.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Cristalina: máxima 24.8°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Formosa: máxima 25.8°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Luziânia: máxima 25.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Mimoso de Goiás: máxima 26.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Novo Gama: máxima 24.6°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Padre Bernardo: máxima 26.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Pirenópolis: máxima 25.0°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Planaltina: máxima 24.8°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 24.9°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Valparaíso de Goiás: máxima 24.8°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Vila Boa: máxima 28.2°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Água Fria de Goiás: máxima 24.3°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 24.1°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.