O Entorno do Distrito Federal terá tempo com temperaturas amenas a moderadas para o domingo (26). As cidades mais quentes incluem Vila Boa, atingindo 30.4°C, Padre Bernardo com 29.9°C e Luziânia com 29.4°C. As temperaturas mínimas serão observadas em Abadiânia, com 17.4°C, e Alexânia, marcando 17.7°C.A umidade média na região ficará em 60.55%, com destaque para Padre Bernardo (77.0%), Água Fria de Goiás (76.0%) e Mimoso de Goiás (75.0%) apresentando os maiores índices. A probabilidade média de chuva é de 7.76%, com as maiores chances em Formosa (25.0%), Água Fria de Goiás (15.0%) e Cabeceiras (15.0%).Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 29.1°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Alexânia: máxima 29.2°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Cabeceiras: máxima 29.0°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Cidade Ocidental: máxima 28.9°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Corumbá de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Cristalina: máxima 29.1°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Formosa: máxima 28.4°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Luziânia: máxima 29.4°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Mimoso de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Novo Gama: máxima 28.1°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Padre Bernardo: máxima 29.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Pirenópolis: máxima 29.4°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Planaltina: máxima 28.2°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 29.1°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Valparaíso de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Vila Boa: máxima 30.4°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Água Fria de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.