O Entorno do Distrito Federal terá um domingo (26) marcado pelo predomínio de sol e pouca variação nas condições de tempo, com temperaturas amenas ao amanhecer e calor durante a tarde. As máximas mais elevadas na região devem ser registradas em Padre Bernardo e Vila Boa, ambas com 32,5°C, seguidas de perto por Pirenópolis, que deve alcançar 31,3°C. Em contrapartida, as menores temperaturas mínimas estão previstas para as cidades de Cabeceiras, com 13,3°C, e Santo Antônio do Descoberto, com 13,9°C.A umidade relativa do ar registrará uma média de 55,66%, sendo que os maiores índices esperados ocorrem em Cabeceiras, com 76,0%, e em Valparaíso de Goiás, com 73,0%. Em relação à probabilidade de chuva, a média geral é de apenas 2,11%, indicando que a chance de precipitação é bastante baixa, atingindo no máximo 10,0% em localidades como Cocalzinho de Goiás, Padre Bernardo e Planaltina.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 28,9°C, mínima 15,1°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Alexânia: máxima 29,1°C, mínima 14,6°C | sensação térmica máx 29,1°C | sensação térmica mín 14,6°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cabeceiras: máxima 29,8°C, mínima 13,3°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cidade Ocidental: máxima 28,9°C, mínima 14,7°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 14,7°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cocalzinho de Goiás: máxima 28,7°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 28,7°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Corumbá de Goiás: máxima 29,0°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 29,0°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Cristalina: máxima 27,4°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 27,4°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Formosa: máxima 29,8°C, mínima 15,5°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 15,5°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Luziânia: máxima 29,3°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 16,1°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mimoso de Goiás: máxima 31,0°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Novo Gama: máxima 27,2°C, mínima 14,9°C | sensação térmica máx 27,2°C | sensação térmica mín 14,9°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Padre Bernardo: máxima 32,5°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Pirenópolis: máxima 31,3°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Planaltina: máxima 29,6°C, mínima 15,8°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 15,8°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 29,3°C, mínima 13,9°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 13,9°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Valparaíso de Goiás: máxima 28,9°C, mínima 14,8°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 14,8°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vila Boa: máxima 32,5°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Água Fria de Goiás: máxima 30,0°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 16,6°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Águas Lindas de Goiás: máxima 28,0°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 28,0°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.