O Entorno do Distrito Federal terá um domingo (27) marcado pelo calor intenso e marcas térmicas elevadas. A tarde promete ser bastante quente, especialmente em Vila Boa, que lidera as máximas com 37,9°C, seguida por Padre Bernardo, com 37,1°C, e Cabeceiras, que atinge 35,6°C. Por outro lado, as menores temperaturas da região devem ser registradas durante o início do dia em Alexânia e Cidade Ocidental, onde os termômetros marcam a mínima de 20,3°C.Em relação à umidade relativa do ar, a média geral estimada para a região é de 45,13%, sendo que os maiores índices devem ocorrer em Cidade Ocidental, com máxima de 56,0%, além de Abadiânia e Alexânia, ambas com 55,0%. O tempo seco predomina na maior parte das localidades, mas há uma leve possibilidade de chuva isolada em Pirenópolis, onde a probabilidade atinge 15,0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 33,8°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Alexânia: máxima 34,2°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cabeceiras: máxima 35,6°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cidade Ocidental: máxima 34,2°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cocalzinho de Goiás: máxima 32,9°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Corumbá de Goiás: máxima 33,0°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cristalina: máxima 32,5°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Formosa: máxima 34,4°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Luziânia: máxima 34,8°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mimoso de Goiás: máxima 34,9°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Novo Gama: máxima 32,2°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Padre Bernardo: máxima 37,1°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pirenópolis: máxima 35,4°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Planaltina: máxima 33,5°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 34,2°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Valparaíso de Goiás: máxima 34,1°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vila Boa: máxima 37,9°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 37,9°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Água Fria de Goiás: máxima 34,3°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Águas Lindas de Goiás: máxima 32,4°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.