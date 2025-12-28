O Entorno do Distrito Federal apresenta grande chance de chuva para domingo (28), caracterizando o tempo instável na região. As temperaturas máximas mais elevadas são esperadas em Vila Boa, atingindo 35.6°C, seguida por Cocalzinho de Goiás com 32.6°C e Padre Bernardo com 32.3°C. As mínimas mais baixas serão registradas em Abadiânia e Alexânia, ambas com 19.3°C.A umidade média na região é de 66.71%, com Abadiânia e Alexânia apresentando os maiores índices, chegando a 87.0%. A probabilidade média de chuva é de 45.66%, com destaque para Cidade Ocidental, Luziânia e Santo Antônio do Descoberto, onde a chance de tempo chuvoso atinge 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 31.9°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Alexânia: máxima 31.9°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Cabeceiras: máxima 31.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 40.0%Cidade Ocidental: máxima 31.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 32.6°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 26.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Corumbá de Goiás: máxima 31.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Cristalina: máxima 29.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Formosa: máxima 32.2°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Luziânia: máxima 31.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Mimoso de Goiás: máxima 32.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Novo Gama: máxima 30.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Padre Bernardo: máxima 32.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Pirenópolis: máxima 30.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Planaltina: máxima 30.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 31.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Valparaíso de Goiás: máxima 30.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Vila Boa: máxima 35.6°C, mínima 23.8°C | sensação térmica máx 37.6°C | sensação térmica mín 25.6°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Água Fria de Goiás: máxima 32.0°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 30.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.