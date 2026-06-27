O Entorno do Distrito Federal terá como característica principal tempo com temperaturas amenas a mornas para domingo (28), sem previsão de grande chance de chuva ou baixa umidade. As temperaturas máximas na região serão notáveis, com Vila Boa alcançando 29.6°C, sendo a cidade mais quente. Pirenópolis (29.1°C) e Padre Bernardo (29.0°C) também terão máximas elevadas. As temperaturas mínimas mais baixas serão registradas em Cabeceiras (12.9°C) e Alexânia (13.1°C).A umidade média na região será de 70.13%, com picos de 86.0% em Cabeceiras. A probabilidade de chuva é baixa, com a maior chance de 20.0% observada em Formosa.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 26.4°C, mínima 13.6°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Alexânia: máxima 26.8°C, mínima 13.1°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Cabeceiras: máxima 25.5°C, mínima 12.9°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 12.9°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cidade Ocidental: máxima 25.4°C, mínima 13.6°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 26.5°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Corumbá de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cristalina: máxima 23.9°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Formosa: máxima 26.1°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Luziânia: máxima 25.6°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mimoso de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Novo Gama: máxima 23.9°C, mínima 13.6°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Padre Bernardo: máxima 29.0°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pirenópolis: máxima 29.1°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Planaltina: máxima 26.2°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 26.8°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Valparaíso de Goiás: máxima 25.5°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vila Boa: máxima 29.6°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Água Fria de Goiás: máxima 26.2°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 25.6°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.