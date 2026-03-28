O Entorno do Distrito Federal terá um tempo estável neste domingo (29), com temperaturas amenas ao longo do dia e noites mais frescas. As cidades mais quentes serão Vila Boa, com máxima de 28.9°C, Padre Bernardo, atingindo 28.5°C, e Pirenópolis, com 27.9°C. Já as mínimas serão observadas em Novo Gama, com 16.1°C, e Abadiânia, com 16.2°C.A umidade do tempo na região ficará em média em 75.84%, com cidades como Formosa e Novo Gama registrando índices de até 90.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, de 13.82%, mas algumas localidades podem ter chuvas pontuais. Cidade Ocidental apresenta a maior probabilidade, com 55.0%, seguida por Pirenópolis, com 40.0%, e Abadiânia, com 35.0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 26.5°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 16.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Alexânia: máxima 26.8°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Cabeceiras: máxima 26.4°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Cidade Ocidental: máxima 26.1°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 0.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 25.9°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Corumbá de Goiás: máxima 26.0°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 0.0%Cristalina: máxima 25.4°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Formosa: máxima 25.9°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Luziânia: máxima 27.0°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Mimoso de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Novo Gama: máxima 25.0°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Padre Bernardo: máxima 28.5°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Pirenópolis: máxima 27.9°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 5.0%Planaltina: máxima 25.4°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 26.8°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Valparaíso de Goiás: máxima 26.0°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Vila Boa: máxima 28.9°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Água Fria de Goiás: máxima 26.1°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 25.6°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.