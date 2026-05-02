O Entorno do Distrito Federal terá tempo com temperaturas amenas a quentes e baixa chance de chuva para domingo (3). As temperaturas máximas alcançarão 32.9°C em Vila Boa, que será a cidade mais quente. Padre Bernardo (31.9°C) e Pirenópolis (30.8°C) também apresentarão temperaturas elevadas. As mínimas mais baixas serão registradas em Alexânia e Novo Gama, ambas com 16.1°C.A umidade do tempo no Entorno do Distrito Federal apresentará valores médios em torno de 62.53%. As maiores umidades serão observadas em Novo Gama (79.0%), Valparaíso de Goiás (78.0%) e Cidade Ocidental (77.0%). A probabilidade de chuva é baixa na região, com média de 8.16%. As cidades com maiores probabilidades de chuva, de 10.0%, incluem Abadiânia, Águas Lindas de Goiás e Alexânia.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 29.0°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Alexânia: máxima 29.2°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cabeceiras: máxima 29.7°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Cidade Ocidental: máxima 29.0°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Corumbá de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Cristalina: máxima 27.8°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Formosa: máxima 29.8°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Luziânia: máxima 29.2°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Mimoso de Goiás: máxima 30.2°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Novo Gama: máxima 27.0°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Padre Bernardo: máxima 31.9°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pirenópolis: máxima 30.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Planaltina: máxima 29.5°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 29.4°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Valparaíso de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Vila Boa: máxima 32.9°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 51.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Água Fria de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.