O Entorno do Distrito Federal terá um domingo (30) de forte calor na maior parte dos municípios, apresentando média máxima geral de 34,26°C. Entre os destaques de temperaturas elevadas, Padre Bernardo desponta com máxima de 37,0°C, seguido por Vila Boa com 36,9°C e Cabeceiras com 35,5°C. Por outro lado, as marcas mais amenas no início do dia devem ser registradas em Cabeceiras e Santo Antônio do Descoberto, onde as mínimas caem para 18,2°C e 18,4°C, respectivamente.A umidade relativa do ar na região deve atingir média de 40,42%, com Santo Antônio do Descoberto apresentando o maior índice, de 57,0%. O tempo seco predomina neste dia, visto que a probabilidade média de chuva é de apenas 6,97%, sendo que os maiores índices esperados ocorrem em Abadiânia, Águas Lindas de Goiás e Alexânia, ainda assim limitados a 10,0% de chance.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 33,8°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Alexânia: máxima 33,8°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Cabeceiras: máxima 35,5°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Cidade Ocidental: máxima 33,9°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Cocalzinho de Goiás: máxima 32,7°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Corumbá de Goiás: máxima 33,1°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Cristalina: máxima 32,8°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Formosa: máxima 34,5°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Luziânia: máxima 34,4°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Mimoso de Goiás: máxima 35,5°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Novo Gama: máxima 32,1°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Padre Bernardo: máxima 37,0°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Pirenópolis: máxima 35,4°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Planaltina: máxima 34,0°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 34,3°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Valparaíso de Goiás: máxima 33,9°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Vila Boa: máxima 36,9°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 29,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Água Fria de Goiás: máxima 34,8°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Águas Lindas de Goiás: máxima 32,5°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.