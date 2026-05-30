O Entorno do Distrito Federal terá um tempo marcado por temperaturas que variam de amenas a quentes no domingo (31). As cidades mais quentes incluem Vila Boa, que alcança 30.5°C, Padre Bernardo com 30.3°C e Mimoso de Goiás com 29.0°C. Já as temperaturas mínimas mais baixas serão registradas em Santo Antônio do Descoberto, com 13.9°C, e Abadiânia, com 14.0°C.A umidade média na região será de 69.03%. As maiores probabilidades de chuva atingem 35.0% em Alexânia, Pirenópolis e Santo Antônio do Descoberto.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 26.7°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Alexânia: máxima 27.1°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 14.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Cabeceiras: máxima 27.8°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Cidade Ocidental: máxima 27.0°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 14.4°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Corumbá de Goiás: máxima 26.8°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Cristalina: máxima 25.8°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Formosa: máxima 28.0°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 15.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Luziânia: máxima 27.2°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 15.5°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Mimoso de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Novo Gama: máxima 25.2°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 14.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Padre Bernardo: máxima 30.3°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 16.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pirenópolis: máxima 28.9°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Planaltina: máxima 27.8°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 27.4°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 13.9°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Valparaíso de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 14.4°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Vila Boa: máxima 30.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Água Fria de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 16.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 26.0°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.