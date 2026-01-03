O Entorno do Distrito Federal terá grande chance de chuva para o tempo no domingo (4). As temperaturas máximas serão registradas em Cocalzinho de Goiás e Cabeceiras, ambas com 25.3°C, seguidas por Vila Boa com 25.2°C. Já as mínimas mais baixas ocorrerão em Águas Lindas de Goiás, marcando 18.2°C, e Cristalina, com 18.7°C.A umidade do tempo média na região será de 85.18%. As maiores umidades à noite são esperadas em Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás e Pirenópolis, todas com 92.0%. A probabilidade de chuva para o tempo ficará em 50.79%, com os maiores índices em Águas Lindas de Goiás (85.0%), Cidade Ocidental (75.0%) e Cristalina (75.0%).Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 24.0°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Alexânia: máxima 24.0°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Cabeceiras: máxima 25.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Cidade Ocidental: máxima 24.7°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 25.3°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 25.9°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Corumbá de Goiás: máxima 24.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Cristalina: máxima 25.1°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Formosa: máxima 24.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Luziânia: máxima 24.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Mimoso de Goiás: máxima 24.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Novo Gama: máxima 23.9°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Padre Bernardo: máxima 24.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Pirenópolis: máxima 23.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Planaltina: máxima 23.1°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 24.1°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Valparaíso de Goiás: máxima 24.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Vila Boa: máxima 25.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 40.0%Água Fria de Goiás: máxima 24.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 22.6°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 24.5°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.