O Entorno do Distrito Federal terá um domingo (4) marcado por instabilidade e umidade elevada, registrando temperaturas médias que oscilam entre a mínima de 19,12°C e a máxima de 28,92°C. O tempo mais quente se concentrará em Vila Boa, que deve alcançar máxima de 32,5°C, seguida por Padre Bernardo, com 30,8°C, e Pirenópolis, com 30,5°C. Em contrapartida, as temperaturas mais amenas ocorrem em Novo Gama e Cristalina, com mínimas de 17,6°C e 17,7°C, respectivamente.A umidade relativa do ar na região apresenta média de 74,08%, com destaque para os maiores índices registrados em Cristalina e Novo Gama, que atingem 90,0%, e Abadiânia, com 89,0%. A probabilidade média de chuva para a data é de 57,24%, alcançando o patamar máximo de 75,0% de chance de precipitação em municípios como Abadiânia, Águas Lindas de Goiás e Alexânia.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 28,5°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 75,0%Alexânia: máxima 28,7°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 50,0% | chuva noite 75,0%Cabeceiras: máxima 30,4°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 75,0%Cidade Ocidental: máxima 28,6°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 75,0%Cocalzinho de Goiás: máxima 28,0°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 75,0%Corumbá de Goiás: máxima 28,2°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 75,0%Cristalina: máxima 27,2°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 28,3°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 67,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 70,0%Formosa: máxima 28,6°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 75,0%Luziânia: máxima 29,0°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 75,0%Mimoso de Goiás: máxima 29,1°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 50,0% | chuva noite 75,0%Novo Gama: máxima 26,9°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 27,9°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 67,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 75,0%Padre Bernardo: máxima 30,8°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 75,0%Pirenópolis: máxima 30,5°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 75,0%Planaltina: máxima 28,3°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 75,0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 29,1°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 75,0%Valparaíso de Goiás: máxima 28,5°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 75,0%Vila Boa: máxima 32,5°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 60,0%Água Fria de Goiás: máxima 28,8°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 70,0%Águas Lindas de Goiás: máxima 27,7°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 28,8°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 75,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.