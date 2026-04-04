O Entorno do Distrito Federal terá um tempo com temperaturas variando entre amenas e quentes neste domingo (5). As cidades mais quentes serão Vila Boa, com máxima de 30.0°C, Padre Bernardo, com 29.7°C, e Pirenópolis, que alcançará 28.7°C. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Novo Gama, com 18.3°C, e Abadiânia, com 18.6°C.A umidade do tempo na região ficará em média 75.66%, com cidades como Cidade Ocidental, Formosa e Luziânia atingindo 90.0% de umidade. A probabilidade de chuva para o Entorno do Distrito Federal será em média 25.39%, mas algumas localidades terão chances maiores, como Formosa com 55.0% e Cristalina e Novo Gama com 50.0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 27.7°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Alexânia: máxima 27.9°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Cabeceiras: máxima 28.4°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Cidade Ocidental: máxima 27.6°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Corumbá de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Cristalina: máxima 27.4°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Formosa: máxima 27.5°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Luziânia: máxima 28.2°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Mimoso de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Novo Gama: máxima 26.7°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Padre Bernardo: máxima 29.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Pirenópolis: máxima 28.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Planaltina: máxima 27.0°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 28.2°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Valparaíso de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Vila Boa: máxima 30.0°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Água Fria de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.