O Entorno do Distrito Federal apresentará tempo firme e sem previsão de chuva para domingo (5), caracterizando-se pela estabilidade. As temperaturas máximas ficarão entre 30.8°C em Padre Bernardo, 30.6°C em Vila Boa e 29.7°C em Pirenópolis. As mínimas serão mais amenas, com 11.2°C em Cabeceiras e 11.7°C em Santo Antônio do Descoberto.A umidade relativa do ar terá variações, com a média em torno de 58.18%. As maiores taxas noturnas são esperadas em Cabeceiras (79.0%), Formosa (77.0%) e Valparaíso de Goiás (77.0%). Não há previsão de chuva para nenhuma localidade da região, com probabilidade de 0% em todas as cidades para o dia.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 27.6°C, mínima 12.1°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Alexânia: máxima 27.8°C, mínima 11.9°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 11.9°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cabeceiras: máxima 27.9°C, mínima 11.2°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 11.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cidade Ocidental: máxima 27.5°C, mínima 12.4°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 12.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 15.2°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Corumbá de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cristalina: máxima 25.7°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Formosa: máxima 28.0°C, mínima 12.6°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 12.6°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Luziânia: máxima 27.9°C, mínima 13.4°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 13.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mimoso de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Novo Gama: máxima 26.0°C, mínima 13.0°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Padre Bernardo: máxima 30.8°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Pirenópolis: máxima 29.7°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Planaltina: máxima 27.9°C, mínima 12.5°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 28.0°C, mínima 11.7°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 11.7°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Valparaíso de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 12.3°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 12.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Vila Boa: máxima 30.6°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Água Fria de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 13.8°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.