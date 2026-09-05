O Entorno do Distrito Federal deve registrar instabilidade no tempo neste domingo (6), com as temperaturas médias oscilando entre 19,62°C e 29,14°C. Entre as cidades mais quentes da região estão Vila Boa, com máxima de 32,2°C, Padre Bernardo, com 31,5°C, e Pirenópolis, que alcança 30,5°C. Já os menores índices térmicos serão registrados em Novo Gama e Cristalina, com marcas mínimas de 18,1°C e 18,2°C, respectivamente.A umidade relativa do ar terá média de 70,45%, atingindo os patamares mais altos de 88,0% em Abadiânia, Cristalina e Novo Gama. A probabilidade média de chuva para a região é de 37,76%, com destaque para Valparaíso de Goiás, que apresenta a maior probabilidade, com 70,0% de chance de precipitação.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 28,5°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 29,0°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 50,0%Alexânia: máxima 29,0°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 55,0%Cabeceiras: máxima 30,0°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Cidade Ocidental: máxima 29,3°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 40,0%Cocalzinho de Goiás: máxima 27,9°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 28,5°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 30,0%Corumbá de Goiás: máxima 28,2°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 28,8°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 35,0%Cristalina: máxima 28,0°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 65,0%Formosa: máxima 28,6°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 10,0%Luziânia: máxima 29,7°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 45,0%Mimoso de Goiás: máxima 29,4°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Novo Gama: máxima 27,3°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 27,9°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 35,0%Padre Bernardo: máxima 31,5°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Pirenópolis: máxima 30,5°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 30,0%Planaltina: máxima 28,4°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 29,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 15,0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 29,2°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 40,0%Valparaíso de Goiás: máxima 29,2°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 45,0%Vila Boa: máxima 32,2°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 5,0%Água Fria de Goiás: máxima 29,1°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 10,0%Águas Lindas de Goiás: máxima 27,6°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 28,4°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 50,0% | chuva noite 30,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.