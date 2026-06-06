O Entorno do Distrito Federal terá tempo firme e predominantemente ensolarado para domingo (7), com baixíssima probabilidade de chuva. As temperaturas serão amenas, com as cidades mais quentes sendo Padre Bernardo, com máxima de 29.0°C, Vila Boa, com 28.3°C, e Mimoso de Goiás, com 28.0°C. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Cabeceiras, marcando 10.1°C, e Abadiânia, com 10.6°C.A umidade média na região ficará em torno de 61.58%, com as cidades de Cabeceiras (85.0%), Formosa (82.0%) e Valparaíso de Goiás (81.0%) apresentando os maiores índices. A probabilidade de chuva é baixa, com média de 4.47%, e as cidades com maiores chances, ainda que pequenas, são Abadiânia, Alexânia e Cocalzinho de Goiás, todas com até 10.0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 25.7°C, mínima 10.6°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 10.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Alexânia: máxima 26.1°C, mínima 10.8°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 10.8°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Cabeceiras: máxima 26.0°C, mínima 10.1°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 10.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Cidade Ocidental: máxima 25.7°C, mínima 10.9°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 10.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 25.5°C, mínima 13.4°C | sensação térmica máx 25.5°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Corumbá de Goiás: máxima 25.9°C, mínima 12.6°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Cristalina: máxima 23.7°C, mínima 12.3°C | sensação térmica máx 24.5°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Formosa: máxima 26.3°C, mínima 11.8°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 11.8°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Luziânia: máxima 25.9°C, mínima 11.8°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Mimoso de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Novo Gama: máxima 24.4°C, mínima 11.6°C | sensação térmica máx 25.0°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Padre Bernardo: máxima 29.0°C, mínima 12.4°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Pirenópolis: máxima 27.5°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Planaltina: máxima 26.3°C, mínima 11.9°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 26.5°C, mínima 11.0°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Valparaíso de Goiás: máxima 25.8°C, mínima 11.0°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 10.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Vila Boa: máxima 28.3°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Água Fria de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 13.0°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 25.0°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 25.0°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.