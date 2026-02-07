O Entorno do Distrito Federal terá grande chance de chuva no domingo (8), com algumas localidades apresentando alta probabilidade de precipitação durante o dia. As temperaturas máximas alcançarão 29.5°C em Vila Boa, 28.4°C em Cabeceiras e 28.0°C em Luziânia. Já as mínimas serão de 18.6°C em Águas Lindas de Goiás e 19.4°C em Formosa.A umidade média na região ficará em torno de 80.34%, com a noite apresentando picos de 92.0% em Cristalina, 91.0% em Cocalzinho de Goiás e Corumbá de Goiás. A probabilidade média de chuva é de 30.39%, mas Água Fria de Goiás e Planaltina se destacam com 75.0% de chance de tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 26.9°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Alexânia: máxima 26.9°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Cabeceiras: máxima 28.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Cidade Ocidental: máxima 27.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 25.9°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Corumbá de Goiás: máxima 26.3°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Cristalina: máxima 26.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Formosa: máxima 27.1°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Luziânia: máxima 28.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Mimoso de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Novo Gama: máxima 27.3°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Padre Bernardo: máxima 27.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Pirenópolis: máxima 25.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Planaltina: máxima 26.6°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 26.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Valparaíso de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Vila Boa: máxima 29.5°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 45.0%Água Fria de Goiás: máxima 26.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 25.1°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.