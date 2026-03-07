O Entorno do Distrito Federal terá grande chance de chuva amanhã, domingo (8), com destaque para algumas localidades. As cidades mais quentes serão Vila Boa, com máxima de 29.8°C, Padre Bernardo, com 28.8°C, e Cabeceiras, atingindo 28.7°C. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Abadiânia e Águas Lindas de Goiás, ambas com 18.4°C.O tempo indica que a umidade média na região será de 78.13%. Cidades como Santo Antônio do Descoberto podem ter umidade elevada, alcançando 92.0%, enquanto Águas Lindas de Goiás e Padre Bernardo registram 91.0%. A probabilidade de chuva para o Entorno do Distrito Federal é de 25.66% em média, mas Mimoso de Goiás registra a maior probabilidade diurna, com 80.0%, seguida por Padre Bernardo, com 70.0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 28.0°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Alexânia: máxima 28.0°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Cabeceiras: máxima 28.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Cidade Ocidental: máxima 28.3°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 26.2°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Corumbá de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Cristalina: máxima 27.6°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Formosa: máxima 27.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Luziânia: máxima 28.6°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Mimoso de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 10.0%Novo Gama: máxima 27.6°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 20.0%Padre Bernardo: máxima 28.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Pirenópolis: máxima 27.9°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Planaltina: máxima 27.5°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 28.2°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Valparaíso de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Vila Boa: máxima 29.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 40.0%Água Fria de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.