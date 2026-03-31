O Entorno do Distrito Federal terá grande chance de chuva na quarta-feira (1), com o tempo instável. As temperaturas máximas mais elevadas são esperadas em Vila Boa, com 28.4°C, Padre Bernardo, com 27.4°C, e Santo Antônio do Descoberto, com 26.9°C. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Novo Gama, com 17.1°C, e Abadiânia, com 17.2°C.A umidade média na região será de 79.66%, podendo atingir índices de até 94.0% em Cabeceiras. A probabilidade média de chuva é de 53.29%, com destaque para Águas Lindas de Goiás, onde a chance de chuva é de 95.0%, Mimoso de Goiás com 90.0% e Novo Gama com 80.0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 26.5°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Alexânia: máxima 26.7°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 60.0%Cabeceiras: máxima 26.5°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Cidade Ocidental: máxima 26.2°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 60.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 25.1°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Corumbá de Goiás: máxima 25.3°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 50.0%Cristalina: máxima 25.9°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Formosa: máxima 25.4°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 50.0%Luziânia: máxima 26.7°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Mimoso de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 60.0%Novo Gama: máxima 25.5°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 65.0%Padre Bernardo: máxima 27.4°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 60.0%Pirenópolis: máxima 26.8°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 50.0%Planaltina: máxima 25.3°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 60.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 26.9°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Valparaíso de Goiás: máxima 26.1°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Vila Boa: máxima 28.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Água Fria de Goiás: máxima 25.2°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 25.6°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 70.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.