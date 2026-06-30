O Entorno do Distrito Federal terá tempo firme e ensolarado na quarta-feira (1), sem previsão de chuva, e com temperaturas variando de amenas a agradáveis. As cidades mais quentes serão Vila Boa, que alcançará máxima de 30.2°C, Padre Bernardo, com 29.6°C, e Pirenópolis, com 28.9°C. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Alexânia, com 12.3°C, e Santo Antônio do Descoberto, com 12.5°C.A umidade do tempo na região ficará em torno de 58.68% em média, com valores mais elevados à noite. Cabeceiras, por exemplo, poderá atingir uma umidade de 79.0%. A probabilidade de chuva é de 0.0% para todas as cidades, indicando um tempo seco.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 26.6°C, mínima 12.7°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Alexânia: máxima 26.9°C, mínima 12.3°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cabeceiras: máxima 26.9°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cidade Ocidental: máxima 26.0°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Corumbá de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cristalina: máxima 24.8°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Formosa: máxima 27.0°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Luziânia: máxima 26.2°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mimoso de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Novo Gama: máxima 24.4°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 25.2°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Padre Bernardo: máxima 29.6°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Pirenópolis: máxima 28.9°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Planaltina: máxima 26.9°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 27.1°C, mínima 12.5°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Valparaíso de Goiás: máxima 26.0°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Vila Boa: máxima 30.2°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 52.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Água Fria de Goiás: máxima 26.8°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 25.7°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.