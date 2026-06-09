O Entorno do Distrito Federal terá tempo com variação de temperaturas nesta quarta-feira (10). As cidades mais quentes serão Padre Bernardo, atingindo 31.3°C, Vila Boa com 30.9°C e Mimoso de Goiás com 30.0°C. Já as menores temperaturas serão observadas em Abadiânia, com 14.4°C, e Alexânia, que registrará 14.8°C.A umidade média na região será de 61.71%. As maiores probabilidades de chuva para o tempo de amanhã são de 25.0% para Corumbá de Goiás, Luziânia e Valparaíso de Goiás.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 27.6°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 14.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Alexânia: máxima 28.0°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cabeceiras: máxima 28.6°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Cidade Ocidental: máxima 27.9°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Corumbá de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 25.0%Cristalina: máxima 26.7°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Formosa: máxima 28.3°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Luziânia: máxima 28.3°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 16.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Mimoso de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Novo Gama: máxima 26.7°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Padre Bernardo: máxima 31.3°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pirenópolis: máxima 29.5°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Planaltina: máxima 28.3°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 28.4°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Valparaíso de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Vila Boa: máxima 30.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Água Fria de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 26.8°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.