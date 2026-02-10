O Entorno do Distrito Federal terá grande chance de chuva nesta quarta-feira (11), caracterizando o tempo predominante. As temperaturas máximas na região ficarão em torno de 24.22°C. As cidades mais quentes serão Vila Boa, com máxima de 25.9°C, Padre Bernardo, com 25.5°C, e Luziânia, com 24.9°C. Já as cidades com as menores temperaturas mínimas serão Novo Gama, marcando 17.9°C, e Cocalzinho de Goiás, com 18.1°C.A umidade média do tempo na região será de 87.45%, com cidades como Formosa atingindo 97.0%, Abadiânia 95.0% e Cidade Ocidental também com 95.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 48.82%, mas algumas localidades apresentarão índices bem mais elevados, como Santo Antônio do Descoberto, com 90.0%, Pirenópolis, com 85.0%, e Águas Lindas de Goiás, com 65.0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 24.3°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Alexânia: máxima 24.5°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Cabeceiras: máxima 24.0°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Cidade Ocidental: máxima 24.4°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 23.5°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Corumbá de Goiás: máxima 23.6°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 55.0%Cristalina: máxima 23.5°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Formosa: máxima 23.6°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 25.5°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 55.0%Luziânia: máxima 24.9°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Mimoso de Goiás: máxima 24.8°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Novo Gama: máxima 23.5°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 40.0%Padre Bernardo: máxima 25.5°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Pirenópolis: máxima 24.7°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 65.0%Planaltina: máxima 23.4°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 24.3°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 90.0%Valparaíso de Goiás: máxima 24.3°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Vila Boa: máxima 25.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Água Fria de Goiás: máxima 23.7°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 23.7°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.