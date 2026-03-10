O Entorno do Distrito Federal terá grande chance de chuva nesta quarta-feira (11). As temperaturas máximas na região serão mais elevadas em Vila Boa, com 29.7°C, seguida por Padre Bernardo, com 28.5°C, e Pirenópolis, com 28.2°C. Já as menores temperaturas mínimas serão registradas em Novo Gama, com 18.3°C, e Águas Lindas de Goiás, com 18.6°C.A umidade relativa do ar média na região ficará em 82.18%, com destaque para Abadiânia, Alexânia e Cidade Ocidental, que podem atingir 93.0% de umidade. A probabilidade de chuva é alta em diversas localidades, com Mimoso de Goiás apresentando 80.0%, Abadiânia 70.0%, e Alexânia 65.0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 27.4°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Alexânia: máxima 27.4°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Cabeceiras: máxima 27.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Cidade Ocidental: máxima 27.5°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 50.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 26.5°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Corumbá de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Cristalina: máxima 26.6°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Formosa: máxima 27.2°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 55.0%Luziânia: máxima 27.7°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 25.0%Mimoso de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 20.0%Novo Gama: máxima 26.5°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Padre Bernardo: máxima 28.5°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Pirenópolis: máxima 28.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Planaltina: máxima 27.1°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 27.4°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Valparaíso de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Vila Boa: máxima 29.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 60.0%Água Fria de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 26.3°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 40.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.