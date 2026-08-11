O Entorno do Distrito Federal terá uma quarta-feira (12) ensolarada e de baixa nebulosidade, com marcas térmicas elevadas ao longo do dia. O calor se destaca especialmente em Vila Boa, onde a máxima atinge 33,3°C, além de Padre Bernardo, com 32,5°C, e Pirenópolis, que registra 32,2°C. Já os momentos mais frios devem se concentrar nas primeiras horas do dia, com as menores temperaturas registradas em Santo Antônio do Descoberto, que chega a 14,9°C, e em Alexânia, com mínima de 15,1°C.O nível médio de umidade deve ficar em torno de 47,87%, com os maiores índices previstos para Novo Gama e Cabeceiras, alcançando a marca de 66,0% no período noturno. No que se refere à probabilidade de chuva, a média geral é bastante reduzida, estimada em 1,84%, porém os maiores índices de probabilidade pontuais ocorrem em Abadiânia, Águas Lindas de Goiás e Corumbá de Goiás, cada uma com 10,0% de chance de precipitação.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 30,1°C, mínima 15,2°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 15,2°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Alexânia: máxima 30,4°C, mínima 15,1°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 15,1°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Cabeceiras: máxima 30,5°C, mínima 15,3°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 15,3°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cidade Ocidental: máxima 29,6°C, mínima 15,6°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 15,6°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cocalzinho de Goiás: máxima 29,3°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Corumbá de Goiás: máxima 29,8°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Cristalina: máxima 28,3°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 28,3°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Formosa: máxima 30,0°C, mínima 15,4°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 15,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Luziânia: máxima 30,2°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Mimoso de Goiás: máxima 30,6°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Novo Gama: máxima 27,5°C, mínima 15,4°C | sensação térmica máx 27,5°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Padre Bernardo: máxima 32,5°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pirenópolis: máxima 32,2°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Planaltina: máxima 29,6°C, mínima 15,7°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 15,7°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 30,3°C, mínima 14,9°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 14,9°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Valparaíso de Goiás: máxima 29,7°C, mínima 15,7°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 15,7°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vila Boa: máxima 33,3°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Água Fria de Goiás: máxima 29,5°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Águas Lindas de Goiás: máxima 28,7°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 28,7°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.