O Entorno do Distrito Federal terá um tempo predominantemente firme com pouca chance de chuva na quarta-feira (13). As temperaturas serão amenas, com destaque para as cidades mais quentes: Padre Bernardo, registrando 31.4°C, Vila Boa com 31.0°C e Mimoso de Goiás com 30.0°C. As mínimas ficarão mais baixas em Abadiânia e Novo Gama, ambas com 16.4°C.A umidade média na região ficará em 66.45%. A probabilidade de chuva é baixa, com média de 10.66% para a região. Cristalina apresenta a maior probabilidade de precipitação diurna, com 25.0%, seguida por Corumbá de Goiás, com 20.0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 28.1°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Alexânia: máxima 28.3°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cabeceiras: máxima 28.9°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cidade Ocidental: máxima 28.2°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Corumbá de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Cristalina: máxima 26.9°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Formosa: máxima 28.7°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Luziânia: máxima 28.5°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mimoso de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Novo Gama: máxima 26.6°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Padre Bernardo: máxima 31.4°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pirenópolis: máxima 29.9°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Planaltina: máxima 28.6°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 28.5°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Valparaíso de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vila Boa: máxima 31.0°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Água Fria de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.