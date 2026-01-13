O Entorno do Distrito Federal terá grande chance de chuva nesta quarta-feira (14). O tempo será marcado por instabilidade, com temperaturas variando. As cidades mais quentes incluem Vila Boa, que alcançará 30.7°C, seguida por Cocalzinho de Goiás com 30.0°C e Padre Bernardo com 29.7°C. Já as cidades com as temperaturas mais baixas serão Abadiânia e Águas Lindas de Goiás, ambas com mínima de 18.2°C.A umidade média na região ficará em 73.74%, com cidades como Cristalina registrando umidade noturna de 89.0%, Luziânia com 87.0% e Abadiânia com 86.0%. A probabilidade média de chuva é de 43.42%, mas várias localidades terão índices elevados, como Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás e Corumbá de Goiás, que apresentam 75.0% de chance de chuva. Pirenópolis também tem 75.0% de probabilidade de chuva durante o dia, e Luziânia, Formosa e Cabeceiras com 75.0% à noite.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 28.0°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%Alexânia: máxima 28.0°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%Cabeceiras: máxima 27.7°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Cidade Ocidental: máxima 27.9°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 26.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Corumbá de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Cristalina: máxima 27.2°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Formosa: máxima 27.7°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 75.0%Luziânia: máxima 28.2°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Mimoso de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 35.0%Novo Gama: máxima 27.4°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%Padre Bernardo: máxima 29.7°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 35.0%Pirenópolis: máxima 28.0°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Planaltina: máxima 26.8°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 35.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 27.8°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Valparaíso de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Vila Boa: máxima 30.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 50.0%Água Fria de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 35.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.