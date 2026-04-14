O Entorno do Distrito Federal terá um tempo com temperaturas amenas e variadas na quarta-feira (15). A cidade mais quente será Vila Boa, com máxima de 29.4°C, seguida por Padre Bernardo (28.5°C) e Luziânia (27.4°C). Já as temperaturas mais baixas serão registradas em Novo Gama, com mínima de 17.0°C, e Abadiânia, com 17.2°C.A umidade do ar na região estará elevada, com média de 73.08%, e picos noturnos de 88.0% em Padre Bernardo, 87.0% em Formosa e 86.0% em Novo Gama. A probabilidade de chuva será baixa, com média de 19.08%, mas algumas cidades podem ter chance maior durante o dia, como Águas Lindas de Goiás, com 50.0%, e Abadiânia e Alexânia, ambas com 35.0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 26.3°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Alexânia: máxima 26.5°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Cabeceiras: máxima 27.0°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Cidade Ocidental: máxima 26.8°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 25.1°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Corumbá de Goiás: máxima 25.4°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Cristalina: máxima 26.0°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Formosa: máxima 26.3°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Luziânia: máxima 27.4°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Mimoso de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Novo Gama: máxima 25.7°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Padre Bernardo: máxima 28.5°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Pirenópolis: máxima 27.4°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Planaltina: máxima 25.9°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 27.2°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 15.0%Valparaíso de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Vila Boa: máxima 29.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Água Fria de Goiás: máxima 26.3°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 25.6°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.