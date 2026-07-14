O Entorno do Distrito Federal terá uma quarta-feira (15) marcada por sol entre nuvens e ausência de chuva expressiva na maioria das localidades. A temperatura média na região varia de uma mínima de 15,47°C a uma máxima de 27,17°C. Entre os locais mais quentes, Padre Bernardo registra máxima de 30,3°C, Vila Boa atinge 30,0°C e Pirenópolis chega a 29,9°C. Já as menores temperaturas do dia se concentram em Novo Gama, com mínima de 13,4°C, e em Cristalina, que marca 13,6°C.A umidade relativa do ar apresenta média de 63,76% ao longo do dia, com destaque para os maiores índices registrados em Novo Gama, com 79,0%, e em Cabeceiras, que aponta 78,0%. A probabilidade média de chuva para a região é de apenas 3,95%, evidenciando a baixa expectativa de precipitações. As maiores chances de chuva, embora ainda pouco expressivas, ocorrem em Cocalzinho de Goiás, com probabilidade de 20,0%, além de Águas Lindas de Goiás e Corumbá de Goiás, ambas com 15,0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 26,9°C, mínima 14,0°C | sensação térmica máx 27,1°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Alexânia: máxima 27,2°C, mínima 14,0°C | sensação térmica máx 27,6°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Cabeceiras: máxima 26,2°C, mínima 13,9°C | sensação térmica máx 26,9°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cidade Ocidental: máxima 26,2°C, mínima 14,6°C | sensação térmica máx 27,0°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cocalzinho de Goiás: máxima 27,2°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 27,3°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 0,0%Corumbá de Goiás: máxima 27,4°C, mínima 15,7°C | sensação térmica máx 27,6°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Cristalina: máxima 24,3°C, mínima 13,6°C | sensação térmica máx 25,4°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Formosa: máxima 26,9°C, mínima 14,4°C | sensação térmica máx 27,5°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Luziânia: máxima 26,6°C, mínima 15,4°C | sensação térmica máx 27,3°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Mimoso de Goiás: máxima 28,4°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Novo Gama: máxima 24,7°C, mínima 13,4°C | sensação térmica máx 25,8°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Padre Bernardo: máxima 30,3°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 15,0%Pirenópolis: máxima 29,9°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Planaltina: máxima 27,0°C, mínima 15,1°C | sensação térmica máx 27,4°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 27,4°C, mínima 14,5°C | sensação térmica máx 28,0°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Valparaíso de Goiás: máxima 26,3°C, mínima 14,7°C | sensação térmica máx 27,1°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Vila Boa: máxima 30,0°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Água Fria de Goiás: máxima 27,3°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 27,7°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Águas Lindas de Goiás: máxima 26,0°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 26,4°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.