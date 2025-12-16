O Entorno do Distrito Federal terá grande chance de chuva para esta quarta-feira, dia 17. O tempo mais quente será registrado em Padre Bernardo e Mimoso de Goiás, ambas com máxima de 28.3°C, seguidas por Vila Boa com 28.2°C. As cidades com o tempo mais ameno serão Águas Lindas de Goiás, com mínima de 18.9°C, e Cristalina, com 19.4°C.\nA umidade média na região será de 85.18%. Água Fria de Goiás pode registrar a umidade mais alta, com 95.0%. As probabilidades de chuva também são elevadas, com a média regional em 56.71%. Cidade Ocidental apresenta a maior probabilidade, de 85.0%, enquanto Águas Lindas de Goiás e Luziânia marcam 75.0%.\nVeja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:\nAbadiânia: máxima 27.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 50.0%