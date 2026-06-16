O Entorno do Distrito Federal terá tempo com possibilidade de chuva nesta quarta-feira (17). As cidades mais quentes serão Vila Boa, com máxima de 31.5°C, Padre Bernardo, com 30.9°C, e Mimoso de Goiás, com 29.5°C. Já as mais frias serão Santo Antônio do Descoberto, com mínima de 12.7°C, e Abadiânia, com 13.2°C.\nA umidade média na região será de 67.53%. As cidades com maiores índices de umidade incluem Cabeceiras, com 84.0%, Santo Antônio do Descoberto, com 83.0%, e Valparaíso de Goiás, com 83.0%. A probabilidade de chuva para a região é de 19.21%, com destaque para Vila Boa, onde a chance de chuva é de 50.0%. Outras cidades com maior probabilidade de chuva incluem Águas Lindas de Goiás e Alexânia, ambas com 35.0%.\nVeja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:\nAbadiânia: máxima 26.8°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%