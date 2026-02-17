O Entorno do Distrito Federal se prepara para um tempo com grande chance de chuva nesta quarta-feira (18), destacando-se Vila Boa com uma probabilidade de 65%. As cidades mais quentes serão Vila Boa, com máxima de 31.4°C, Padre Bernardo, atingindo 30.0°C, e Alexânia, com 29.9°C. As temperaturas mínimas mais baixas serão registradas em Água Fria de Goiás e Planaltina, ambas com 18.6°C.A umidade média na região ficará em torno de 66.03%, com Padre Bernardo e Água Fria de Goiás apresentando as maiores umidades, chegando a 85.0%, seguidas por Pirenópolis com 84.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 22.76%, mas cidades como Vila Boa (65.0%), Novo Gama (55.0%) e Água Fria de Goiás (55.0%) terão índices mais elevados.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 29.6°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Alexânia: máxima 29.9°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Cabeceiras: máxima 29.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 35.0%Cidade Ocidental: máxima 29.3°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Corumbá de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Cristalina: máxima 28.8°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Formosa: máxima 28.9°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 25.0%Luziânia: máxima 29.9°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Mimoso de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Novo Gama: máxima 28.8°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 10.0%Padre Bernardo: máxima 30.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Pirenópolis: máxima 29.6°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Planaltina: máxima 28.4°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 29.6°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 25.0%Valparaíso de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Vila Boa: máxima 31.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 65.0%Água Fria de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 50.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 15.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.